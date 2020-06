Nous vous en parlions pas plus tard qu'aujourd'hui, le grand regret de cette drôle de fin de saison NBA est de ne pas pouvoir rendre au grand Vince Carter l'hommage qui lui revient de droit.

Une carrière incroyable comme sa collection de clubs, même si dans le coeur des fans purs et durs et le nôtre, Vince Carter restera toujours un Raptor. Nike ne s'y est d'ailleurs pas trompé et propose une Shox BB4 (le modèle qui le caractérise le plus) qui reprend les codes couleurs de Toronto version début des années 2000.

Une version en cuir premium noir avec sur les côtés une texture très "dinosaure", surplombant les petits ressorts en violet. Le talon est noir, et une longue bande noire rouge et violette remonte sur toute la languette pour se terminer sur un col gris.

Excellente idée et réalisation parfaite, avec même des traces de griffes sur les écailles.

Cette BB4 est pour l'instant prévue pour le 15 juin en exclusivité asiatique, avant espérons le de la voir débarquer chez nous. Air Canada nous aura fait rêver jusqu'au bout.

Les images de la Shox BB4 Raptors