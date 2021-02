Nikola Jokic, une performance XXL inutile mais révélatrice…

Comme souvent depuis le début de la saison, Nikola Jokic a réalisé une superbe performance. En feu sur le plan offensif, l'intérieur des Denver Nuggets a marqué 43 des 99 points de son équipe la nuit dernière. Mais la franchise du Colorado s'est tout de même inclinée contre les Boston Celtics (99-112).

Une défaite forcément difficile à digérer alors que le Serbe a rendu une copie XXL. Face à ce constat, l'entraîneur des Nuggets Mike Malone n'a pas hésité à secouer ses joueurs : Jokic doit être bien mieux épaulé.

"Seulement 4 points pour Jokic dans le 4ème quart-temps ? Non, il ne manquait pas de jus ! Il a simplement besoin d'aide... Nous jouions en back-to-back et Nikola, tous les soirs, se démène sur le parquet et met l'équipe littéralement sur son dos.

Il a besoin d'avoir des gars à ses côtés qui prennent des responsabilités et l'aident. Les autres mecs doivent trouver un moyen d'apporter. Mais ça démontre aussi le niveau de Nikola en ce moment.

Il donne tout, tous les soirs. C'est pour ça qu'il s'impose comme un candidat pour le MVP. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Les autres doivent assumer aussi", a lâché Malone sur un ton ferme.