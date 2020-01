Drôle de match entre les Toronto Raptors et les Atlanta Hawks. Dans une rencontre assez décousue et avec un rythme irrégulier, les Raptors ont tout de même dominé les Hawks (122-117) grâce à Norman Powell. Pourtant, Trae Young a encore éclaboussé cette partie de son talent. Même maladroite, la jeune star a fait le spectacle, humiliant à plusieurs reprises ses adversaires, pour finir avec 42 points, 15 passes décisives et 6 rebonds.

Mais comme souvent cette saison, Young était bien trop seul. Et si Atlanta a réussi à revenir au score après un début de match catastrophique, cette équipe n’a pas été capable de survivre au coup de chaud de Powell ! Car en face, Toronto n’était pas dans un grand soir. Kyle Lowry (10 points à 3/11) et Serge Ibaka (8 points à 3/10) ont par exemple déçu. Et Pascal Siakam (18 points) a été simplement correct. Alors du coup, Powell, en sortie de banc, a pris les choses en mains.

Avec 16 de ses 27 points dans le 4ème quart-temps, Powell a tout simplement dynamité le money-time. Alors que les Hawks avaient du mal à trouver le chemin des paniers, le Raptor a pris feu et a réalisé un écart important (+20). De quoi permettre une fin de partie tranquille ? C'est bien mal connaître Young ! Encore en forme, le meneur, incroyable, a permis à son équipe de recoller à deux points à quelques secondes du terme. Mais Fred VanVleet, longtemps dans le dur, a marqué 8 points de suite pour sceller ce match.

En tout cas, on a aimé la fougue de Norman Powell, son agressivité mais aussi son adresse à longue distance. Dans une soirée pas franchement exceptionnelle pour sa franchise dans ces trois secteurs, il a vraiment crevé l’écran ! A noter qu’il s’agit de son 5ème consécutif à au moins 20 points…