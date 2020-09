Au terme d'un Game 7 remporté (104-89), les Denver Nuggets ont dominé les Los Angeles Clippers (4-3) en demi-finale de la Conférence Ouest. Un exploit tout simplement incroyable. Au début de cette série, la franchise californienne s'imposait comme le grand favori. A 3-1, cet affrontement semblait même terminé et on parlait déjà des Finales à l'Ouest 100% LA. Quand les Clippers ont compté de très larges avances dans les matches 5 et 6, ils paraissaient enfin partis pour briser la malédiction. Les Clippers allaient découvrir les Finales de Conférence. Puis le drame. Les hommes de Doc Rivers se sont effondrés. Ils ont vécu un échec. Une désillusion folle. Et bien évidemment, ce revers va beaucoup faire parler.

Mais avant de mettre en lumière la faillite des Clippers, on a ressenti le besoin d'insister sur la série dingue réalisée par les Nuggets ! Enterrée avant et pendant ce duel, cette formation dirigée par Mike Malone n'a jamais rien lâché. Elle a pu compter sur le meilleur joueur de cette série, Nikola Jokic. Sur le meilleur duo de cette série, Nikola Jokic - Jamal Murray. Et avec le cœur, elle a été la meilleure de cette série.

Les Nuggets réclament du respect et le méritent !

Et forcément, après cette victoire face aux Clippers, les Nuggets ont savouré. Car pour la majorité des observateurs, ils n'avaient aucune chance contre les Clippers. Surtout à 1-3. Mais cette adversité a finalement représenté une motivation supplémentaire pour ce groupe. Ils ont pris cette situation comme un manque de respect. Et la finalité de cette série prouve qu'ils ont eu raison. Ils étaient capables de le faire. Et sans même parler des problèmes de Los Angeles (on ne gâche pas deux fois une telle avance sans avoir des problèmes), Denver a aussi cherché à provoquer son exploit. Et désormais, cette équipe réclame, à raison également, du respect.

"Personne n'avait envie de nous voir à ce stade de la compétition. Personne ne pensait que nous pouvions le faire. Nous l'avons prouvé, à nous-mêmes mais aussi à tout le monde, nous pouvons le faire. Nous n'acceptons d'entendre que les autres sont meilleurs que nous", a fait savoir Nikola Jokic. "Les critiques, il y a eu Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Zach Lowe aussi, Stephen A Smith... Vous allez tous devoir donner du respect à cette équipe ! Car nous avons bossé. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver à 1-3. Mais nous avons réussi à revenir, à l'emporter face aux Clippers. Il s'agit d'un énorme coup, donc c'est marrant de changer l'histoire racontée", a savouré Jamal Murray.

Nikola Jokic – Jamal Murray, les chasseurs de têtes à l’Ouest !

Dos au mur dans cette série, les Nuggets n'ont pas ignoré les avis extérieurs. Les critiques sur Denver, les compliments sur les Clippers, les prédictions sur les Finales à l'Ouest 100% LA... Les jeunes Nuggets ont tout vu, tout entendu. Et ils ont utilisé ce "manque de respect" pour être plus fort.

Les Lakers sont prévenus...

Désormais qualifiés pour les Finales à l'Ouest, les Nuggets vont encore se présenter avec un statut d'outsider. Disposant du meilleur bilan à l'Ouest en saison régulière, les Los Angeles Lakers impressionnent sur ces Playoffs. Ils ont facilement écarté les Portland Trail Blazers (4-1) et les Houston Rockets (4-1). Il n'y a aucun débat sur le favori de cette série à venir. Mais pour les Angelenos, il faudra respecter cette équipe de Denver. Avec un basket bien huilé autour de son duo Jokic-Murray, cette formation représente un vrai danger. Et surtout, elle a désormais l'habitude de cette situation. Les Lakers se retrouvent face à un vrai danger.

"Dans tous les cas, c'est marrant de faire taire tout le monde", a balancé Jamal Murray. "Si on s'inquiète par rapport aux Lakers ? Ils vont aussi devoir s'inquiter par rapport à nous", a lui répondu Nikola Jokic.

Après deux exploits pour revenir d'un 1-3 face au Utah Jazz et aux Clippers sur ces Playoffs, ces Nuggets respirent la confiance. Encore une fois, contre les Lakers, ils n'auront rien à perdre. Tout le monde s'attend à voir les Angelenos en Finales NBA. Et il s'agit de la situation parfaite pour Denver. Constamment sous-estimé, cette équipe adore faire taire ses détracteurs.