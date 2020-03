OJ Mayo refait surface, le voilà en Chine… avec Lance Stephenson

Parmi les joueurs les plus talentueux à avoir connu une descente aux enfers depuis le début du siècle, OJ Mayo est malheureusement en bonne place. L'ancien arrière de Memphis, Milwaukee ou Dallas avait été suspendu 2 ans en 2016 après un contrôle positif à une drogue dure et avait petit à petit disparu de la circulation. A tel point que ses amis en NBA s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles et craignaient même parfois le pire. Bonne nouvelle, OJ Mayo va rejouer au basket et dans un championnat plutôt bon.

Selon Kevin Wang d'ESPN, le joueur de 32 ans va s'engager avec les Liaoning Flying Leopard, dans le championnat chinois. OJ Mayo boucle actuellement une période de quarantaine avant d'être testé pour le coronavirus et valider sa signature. A Liaoning, Mayo retrouvera un joueur avec lequel il entretenait une rivalité assez intense durant son adolescence et que l'on vous avait raconté dans un Good Old Days : Lance Stephenson.

Après des piges à Porto Rico et Taiwan, OJ Mayo va donc faire un premier pas vers un retour au haut niveau. Impossible de savoir s'il aura un jour à nouveau sa chance en NBA - on en doute malheureusement - mais on lui souhaite le meilleur.

Celui qui avait pris le bouillon contre Michael Jordan en high school, puis s'était mangé une droite par Tony Allen dans l'avion des Grizzlies pour une dette de jeu, était quand même un sacrément beau basketteur.

Le best of d'OJ Mayo