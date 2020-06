Il avait disparu des radars depuis l'an passé et une pige convaincante à Memphis. Puis il y a eu cette révélation et une opération au tendon d'Achille. On comprenait alors pourquoi la totalité des équipes avaient décidé de ne pas donner une chance à l'ancien défenseur de l'année. Jusqu'à ce coup de fil de Doc Rivers en février pour lui demander de rejoindre son effectif, l'un des plus denses de la ligue. Joakim Noah avait dix jours pour convaincre son coach de le prolonger jusqu'à la fin de la saison.

La crise s'étant invitée à partir du 11 mars, on pensait ne jamais voir le Français sous le maillot des Clipps. Finalement, Noah a bien rejoint les Californiens depuis quelques semaines, du moins dans des entraînements individuels. Signé jusqu'au 23 juin, l'ancien Bull semble avoir réalisé de très bons workouts puisqu'il terminera bien la saison à Los Angeles selon The Athletic. Son expérience, son jeu de passe et bien entendu sa défense pourraient lui permettre d'avoir quelques minutes en relais d'Ivica Zubac et Montrezl Harrell.

Joakim Noah and the Clippers plan for him to sign a rest of season deal next week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Current 10-day contracts, including Noah, expire on June 23. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2020

Double champion NCAA à Florida, médaillé d'argent à l'Euro 2011 avec les Bleus, Joakim Noah n'a en revanche jamais goûté à un titre NBA. À 35 ans, il a une occasion certaine de pouvoir gonfler son palmarès avec une bague.

Les stats de Joakim Noah