Les champions NBA en titre ont pris la porte ! Au terme d'une série très disputée, les Boston Celtics ont ainsi pris le meilleur sur les Toronto Raptors (92-87) lors du Game 7 la nuit dernière. Sur cette partie, même maladroits, Fred VanVleet (20 points) et Kyle Lowry (16 points) se sont battus. Et de son côté, Pascal Siakam a été, encore une fois, dans le dur. Décevant sur ces Playoffs, le Camerounais n'a pas réussi à peser positivement sur les débats. 13 points (à 5/12 aux tirs) et 11 rebonds (pour 5 turnovers). Un bilan largement insuffisant donc pour l'intérieur, attendu comme le patron des Raptors. Devant les médias, Siakam a totalement assumé la responsabilité de cet échec.

"Il s'agit d'une évidence, je me dois d'être meilleur. Personnellement, c'était bien évidemment un moment d’apprentissage. Je vais devoir retenir les leçons de cette expérience, il faut absolument être prêt et je n'ai pas été capable d'aider mes coéquipiers. Je prends une grosse partie des responsabilités (de cet échec, ndlr). Le soutien de mes coéquipiers ? Franchement, c'est incroyable. Ça veut dire beaucoup pour moi et j'apprécie", a ainsi commenté Pascal Siakam pour ESPN.

Toronto croit toujours en Pascal Siakam, mais le temps presse

Après le départ de Kawhi Leonard pour les Los Angeles Clippers l'été dernier, Pascal Siakam a été propulsé comme leader aux Raptors. En saison régulière, l'intérieur a été à la hauteur. Mais sur ces Playoffs, il a eu des difficultés. A lui d'apprendre de cette élimination pour revenir plus fort.