Patrick Beverley aurait pu être « le meilleur dealer de drogue du monde »

Patrick Beverley est devenu en quelques années l'un des personnages les plus emblématiques de la ligue. Une sorte de garant de l'esprit old-school/mort de faim que tout le monde préfère avoir avec que contre soi. On avait d'ailleurs consacré un portrait au meneur des Los Angeles Clippers dans le Mook Reverse #2 sur le thème de la défense. Le natif de Chicago a connu un parcours un peu tortueux avant d'atteindre son rêve de jouer en NBA. Il y a eu l'Europe, bien sûr, mais avant même de jouer en NCAA, Beverley a expérimenté les dangers de la rue. Il avait évoqué ce bref passé de délinquant avec Ohm Youngmisuk d'ESPN.

"Sans le basket, je serais probablement devenu le meilleur dealer de drogue du monde. [...] J'aurais été riche, je vous le dis. Pendant cette période, je n'avais vraiment peur de rien et ce sont ces gens-là qui sont les plus dangereux. Je connaissais tous les ressorts. Je connais les règles de la rue et j'ai eu droit à des cours approfondis de la part de tous les mecs avec qui ma mère est sortie".

Ce n'est qu'au moment de la mort de son cousin, Donovan Morris, que Patrick Beverley a pris conscience que ce n'était pas là vie dont il voulait. Quelques jours plus tard, il était dans l'avion pour l'Ukraine et pour son premier contrat professionnel à Dniepropetrovski. Une sage décision qui lui permet aujourd'hui d'être à l'abri du besoin sans risquer de finir ses jours en prison. Patrick Beverley joue pour une équipe qui vise le titre et va toucher près de 40 millions de dollars entre cette saison et la saison 2022-2023.

Les stats de Patrick Beverley en 2019-2020