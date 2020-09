Le très bel hommage de Pau Gasol à Gianna et Kobe Bryant

Pau Gasol était comme un frère pour Kobe Bryant. Le décès du Black Mamba l’a profondément affecté, comme bon nombre de ses anciens coéquipiers et amis. Les deux anciens compères s’étaient liés d’amitié au point où leurs familles se voyaient souvent. Pour les filles de Kobe, il est « Uncle Pau ». Et ils continuent de prendre soin de Vanessa Bryant, veuve du champion NBA, et de ses enfants. Lui-même devenu papa, l’intérieur espagnol a décidé de rendre hommage à KB mais aussi à sa fille Gianna, décédée dans l’accident d’hélicoptère avec son père.

Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol 😍, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ❤️👨‍👩‍👧 #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz

— Pau Gasol (@paugasol) September 13, 2020