Pau Gasol avec les filles de Kobe, foutue poussière dans l’oeil…

Pau Gasol et Kobe Bryant étaient plus que de simples coéquipiers. Non seulement Kobe a toujours estimé que sans l'Espagnol il n'aurait sans doute pas gagné deux bagues supplémentaires en 2009 et 2010, mais les deux hommes ont développé une magnifique amitié en dehors des parquets. Gasol a évidemment été frappé de plein fouet par la tragédie survenue en début d'année, lorsque Kobe, sa fille Gianna et sept autres personnes ont péri dans le crash d'un hélicoptère en Californie. Il y a quelques jours, il avait eu du mal à contenir son émotion lors d'une interview où son interlocuteur lui avait montré un passage où le Black Mamba parlait de lui (voir plus bas).

Cette semaine c'était l'anniversaire de Pau Gasol. L'intérieur de la Roja a reçu pour l'occasion un message de Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, sur Instagram. Les images publiées par cette dernière sont très touchantes et il est difficile de rester de marbre en voyant Gasol passer des moments avec Natalia, l'aînée, mais aussi Bianka et Capri, la petite dernière.

Pau Gasol spending time with Kobe's daughters is so heartwarming. (via vanessabryant/Instagram) pic.twitter.com/bzuOjx0vjQ — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2020

En mai dernier, à la date à laquelle Gianna aurait dû fêter ses 14 ans, Gasol avait fait parvenir à Vanessa et ses filles un gâteau pour rendre hommage à la "Mambacita" (dont vous pouvez retrouver un portrait dans le Mook #5 sur Kobe).

Grâce à la belle histoire entre Kobe Bryant et Pau Gasol, les deux familles sont liées à vie.