PJ Tucker aurait déjà sa prochaine destination, direction un candidat au titre

Libre à la fin de la saison, PJ Tucker devrait bientôt quitter les Houston Rockets et il aurait même déjà décidé de sa prochaine équipe.

Cela fait quelques mois que PJ Tucker ne se sent plus à l’aise dans ses très nombreuses paires de baskets aux Houston Rockets. Il pointait notamment du doigt le manque de reconnaissance de la franchise envers ses hommes de l’ombre. Une manière de faire comprendre qu’il souhaitait signer une extension sur plusieurs saisons alors que son contrat expire cet été. Mais il est en réalité fort probable qu’il fasse ses valises.

Peut-être même d’ici la fin du mois, avant la deadline. Selon Tom Haberstroh, le vétéran aurait même déjà son nouveau point de chute. Il devrait rebondir aux Philadelphia Sixers. Soit via un transfert – en l’échange d’un second tour de draft – soit en signant avec la franchise de Pennsylvanie après avoir été coupé.

PJ Tucker, 35 ans (36 ans en mai), connaît un début de saison très délicat. Il compile à peine 4 points par match à 36% de réussite aux tirs et 31% à trois-points. Mais le contexte, avec des Rockets en perdition, est sans doute à prendre en compte. Il peut probablement encore dépanner au sein d’une équipe plus ambitieuse. Comme les Sixers donc. En apportant sa défense, sa ténacité, son expérience et son adresse dans les coins. Ce serait sans doute une bonne pioche pour Philly.

PJ Tucker fait comprendre qu’il veut lui aussi quitter Houston