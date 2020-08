Jusqu’au bout. Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns et San Antonio Spurs vont lutter jusqu’au bout pour essayer d’arracher la huitième – ou la neuvième – place de la Conférence Ouest. Pour ensuite décider pour de bon du dernier qualifié lors du « play-in » prévu ce weekend. Sorte de mini série en deux manches (une victoire seulement est nécessaire pour le huitième). Le vainqueur aura le droit d’affronter les Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs NBA.

En attendant, toutes les autres séries sont donc déjà déterminées. Les Los Angeles Clippers, vainqueurs des Denver Nuggets cette nuit, défieront les Dallas Mavericks. Deux beaux duos face à face, avec Kawhi Leonard et Paul George dans un camp, Luka Doncic et Kristaps Porzingis dans l’autre.

Les Nuggets affronteront eux le Jazz. Avec un sacré match-up de pivots européens. Nikola Jokic contre Rudy Gobert. L’attaquant génial et le défenseur féroce. Deux All-Stars. Toujours à l’Ouest, Thunder et Rockets fêteront les retrouvailles de Chris Paul, Russell Westbrook, James Harden, etc. Une série qui sent le souffre.

Playoffs NBA : des rivalités à l’Est

Giannis Antetokounmpo entamera la campagne des Bucks contre le Magic. Sauf cataclysme, une formalité pour Milwaukee. Même mission pour les Raptors contre les Nets. Ce sont plutôt les deux autres séries qui promettent d’être tendus. Les Celtics, troisièmes, affronteront les Sixers. Pour la deuxième fois en trois ans. Une rivalité historique ravivée, avec en plus Al Horford qui est passé d’une équipe à l’autre pendant l’intersaison.

Enfin, les Pacers et le Heat se retrouveront une fois de plus. Miami a gagné les trois matches contre Indiana cette saison. Mais le duel entre Jimmy Butler et T.J. Warren, deux hommes forts de la bulle qui se sont déjà brouillés cette saison, sera suivi avec attention.

Le classement NBA