Le format complètement chamboulé des playoffs en cas de reprise de la NBA

Le monde peine encore à se sortir de la crise du coronavirus, même si les états gagnent du terrain petit à petit. Les ligues sportives se préparent tout de même pour l’après en espérant pouvoir reprendre une activité presque normale dans la foulée. Presque. Pour la NBA, si reprise il y a, ce sera sous un format complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués. En effet, le journaliste Bill Simmons a révélé dans son podcast que, d’après ses sources, le scénario le plus crédible pour une fin de saison consiste à des playoffs très, très allégés.

Avec seulement 12 équipes. Les 6 meilleures de chaque Conférence. Une compétition qui débuterait en juillet et durerait sur deux mois. Les deux premières équipes seraient alors d’office qualifiées pour le deuxième tour… avec des duels 3-6 et 4-5 au premier round.

Le tout, évidemment, sans aucune fin de saison régulière. Ce qui éliminerait d’office une équipe comme Memphis qui a pourtant réalisé un très bel exercice. Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers et Sixers joueraient les playoffs à l’Est. Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder et Rockets à l’Ouest. Et donc sans les Mavericks. Dans ce cas-là, autant ne pas finir la saison et s’assurer la santé de tous les joueurs, non ?