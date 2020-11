C'est le sujet brûlant, bouillant du moment. James Harden, MVP 2018 et l'un des meilleurs joueurs du monde, a demandé à partir. Comme d'autres stars avant lui, le barbu ne veut plus attendre. Il veut gagner maintenant. Car le temps presse. À 31 ans, sa fenêtre de tir se réduit. Il est dans ses plus belles années, et il veut en profiter.

Le bazar actuel à Houston l'a poussé à prendre cette décision. Comme son compère Russell Westbrook avec qui il ne sera finalement resté qu'un an dans le Texas. Il faut dire que le défi que lui propose Brooklyn est très alléchant. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant, il peut former l'un des trios les plus incroyables jamais formés. Peut-être même le plus beau sur le papier. Seulement sur le papier.

Pour beaucoup, cette association est vouée à l'échec. De part les caractéristiques des trois loustiques qui sont de gros monopoliseurs de gonfle. Mais cela reste très excitant. Comment KD, Kyrie et Harden ensemble sous le même maillot peut ne pas susciter d'engouement, qui plus est à New York ? Que l'on soit fan ou pas des bonhommes.

Interrogé sur la question, Channing Frye a un avis bien à lui sur la question. Pour lui, pas de Philly (qui est dans le coup pour le recruter) ou de Nets. Non, non, il faut aller un peu plus au nord pour qu'il trouve son bonheur.

"La meilleure place pour lui, c'est Toronto. Haut les mains", dit-il. "Je pense qu'avec l'organisation, le développement, la culture, les joueurs, il auraient tout ce dont il a besoin."

Les Raptors sont évidemment une franchise bien en place depuis un moment. Jusqu'à l'apogée et ce titre de champion en 2018. Il y a Pascal Siakam, potentiellement Fred Van Vleet, plus pas mal de joueurs de complément vraiment intéressants. En soit, il serait aux Raptors l'unique franchise player. Mais le désir de rejoindre une superteam, que ce soit aux Sixers ou aux Nets, semble aujourd'hui bien plus fort dans la tête de James Harden.

James Harden veut filer aux Sixers ou aux Nets