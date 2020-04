Pourquoi les Warriors 18-19 n’ont pas eu leur documentaire type « The Last Dance »

La série documentaire "The Last Dance" a fait saliver les fans NBA depuis plusieurs mois. Des documents exclusifs, des images inédites sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, ESPN et Netflix ne pouvaient pas faire beaucoup mieux en terme d'attente. Jusqu'à mi-mai, deux épisodes seront diffusés chaque lundi pour retracer l'ultime campagne de la plus belle dynastie NBA. Peut-être même du sport en général. En espérant que d'autres soient concernés par un tel projet dans les années à venir. Comme les Golden State Warriors entre 2015 et 2019.

Cinq finales de suite, trois titres, un record battu en saison régulière avec ces 73 victoires, ces Dubs version Stephen Curry, Kevin Durant et cie étaient les clients parfaits. Et il a bien été question de faire un "The Last Dance" version Oakland. Mais les triple champions 2015-2017-2018 ont décliné l'offre, pensant que ce serait trop pesant et surtout dangereux.

"Une fois que vous faites ça, vous affectez réellement le résultat d'autres choses", a expliqué Peter Guber, producteur de The Last Dance, à USA Today. "Allumer la caméra avec l'attente d'une finalité dans des équipes sportives, une carrière ou quelque chose comme ça, c'est une entreprise dangereuse et orgueilleuse."

Même sans caméras, les Warriors ont marché sur des oeufs pendant toute la saison. Entre la lassitude des troupes après trois titres en quatre ans, l'incertitude autour de Kevin Durant qui a amené à l'embrouille avec Draymond Green (ce dernier a d'ailleurs évoqué à nouveau le sujet la nuit dernière), les blessures à tout-va et ces Finales perdues, la bande à Steve Kerr a vécu un exercice compliqué. Avec en point d'orgue le départ de KD vers Brooklyn et une saison 19-20 catastrophique.