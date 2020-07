Il y a quelques jours à peine, on s'émerveillait du physique de malade que s'était taillé Rajon Rondo avant son entrée dans la bulle d'Orlando. Malheureusement, les Los Angeles Lakers ne pourront pas profiter tout de suite du meneur vétéran dont Frank Vogel disait qu'il était "comme à ses 21 ans". L'ancien point guard des Boston Celtics s'est fracturé le pouce droit à l'entraînement. Selon ESPN, il manquera entre 6 et 8 semaines de compétition. En gros, les Lakers n'auront plus aucun meneur pur et dur à l'ancienne - LeBron James fait office de chef d'orchestre dans le cinq - avant le deuxième tour des playoffs minimum.

Lakers : Pourquoi la perte de Bradley pose un vrai problème

Le secteur arrière des Lakers était déjà décimé et sujet à quelques interrogation après le forfait d'Avery Bradley. Celui de Rajon Rondo laisse Frank Vogel sans le moindre arrière vraiment doué à la passe. Dion Waiters, JR Smith, Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope ou Quinn Cook ne favorisent clairement pas cet aspect-là du jeu.

Sans Rajon Rondo, qui tournait à 7 points, 5 passes et 3 rebonds en 20 minutes, les Lakers devront espérer passer le 1er tour des playoffs sans encombre - pour le moment, ce serait contre les Memphis Grizzlies - pour retrouver le champion NBA 2008 (contre eux...).

Rondo, 34 ans, a une player option à 2 millions de dollars dans son contrat pour la saison prochaine.