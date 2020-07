Rajon Rondo revient du confinement avec un corps de fou !

Les Los Angeles Lakers se seraient entraînés en secret pendant le confinement. Ça reste à vérifier mais ce qui est certain, c’est que Rajon Rondo n’a pas chômé. Le meneur back-up des Angelenos a été aperçu au centre d’entraînement de la franchise hollywoodienne… et il a l’air au sommet de sa forme. On sent le basketteur qui a poussé de la fonte et s’est entretenu chez lui pendant des mois. Il revient avec un corps complètement tracé.

It looks like Rondo has been in the gym working💪pic.twitter.com/hqdTPdfTnI — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 7, 2020

Rondo semble donc prêt pour la reprise de la compétition et pour les playoffs. A 34 ans et après seize saisons NBA, l’ancien All-Star n’a peut-être jamais été aussi « fit ». Il n’est plus le meneur dominant qu’il a été à Boston mais il contribuait quand même avec 7 points et 5 passes de moyenne en sortie de banc cette saison. C’est l’un des atouts clés du second cinq des Lakers.

En plus de la présence de Dwight Howard à Orlando, c’est une nouvelle réjouissante de plus pour les fans des mauves et ors. Leur escouade fait peur. D’ailleurs, quand on voit Rajon Rondo aussi taillé… on se demande s’il n’est pas juste venu pour se battre avec Chris Paul.

