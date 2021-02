RJ Barrett de plus en plus tranchant… même Kawhi Leonard est impressionné !

RJ Barrett continue de progresser et Kawhi Leonard tenait à encenser le jeune sophomore après avoir affronté les New York Knicks.

Personne ne remet en question le fait que RJ Barrett est talentueux. Mais les plus sceptiques au sujet du Canadien craignent qu’il ne puisse pas se développer correctement aux New York Knicks. Les premiers matches de la saison tendent à leur donner tort. En effet, la franchise de Manhattan fait bonne figure et le troisième choix de la draft 2019 montre de vrais progrès.

Kawhi Leonard en a fait l’expérience. Le double champion NBA était directement opposé au sophomore, qui ne s’est pas caché. Leur duel a rythmé la partie remportée par les Los Angeles Clippers (129-115).

« Il a accepté le challenge et c’est comme ça que l’on progresse. En essayant de défendre sur les meilleurs joueurs mais aussi en les agressant en attaque. J’ai aimé sa mentalité. Le ciel est sa seule limite s’il travaille dur », confiait l’ailier All-Star.

RJ Barrett a fini le match avec 23 points à 9 sur 14 aux tirs. Son efficacité est ce qu’il y a de plus intéressant dans cette ligne de statistiques. Parce que ce n’est pas le point fort du bonhomme. Mais il évolue. Il comprend de plus en plus le jeu et, du coup, il gaspille un peu moins. En sélectionnant mieux ses tirs.

En 20 matches, le joueur de 20 ans affiche une moyenne de 18 points (+4 par rapport à l’an dernier) et 43% aux tirs (+3). Mais la progression est encore plus parlant en ne prenant en compte que les dix dernières rencontres. Là, il monte à 20 points, 51% de réussite et même 45% à trois-points. L’échantillon est faible mais pas ridicule non plus. Si cette tendance se confirme, les Knicks tiennent là un joueur au futur très intrigant. De quoi former une paire très intéressante avec Immanuel Quickley.

