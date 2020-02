Les Philadelphia Sixers et les Houston Rockets sont perçues comme faisant partie des meilleures équipes du championnat. Mais branchées sur courant alternatif, elles manquent de régularité au plus haut niveau cette saison. Les deux formations ont indéniablement besoin de renfort(s) pour vraiment assumer leur statut. Robert Covington peut être l’une des solutions. Selon Marc Stein, l’ailier ‘3 and D’ serait justement sur les tablettes des deux franchises.

La contrepartie exigée par les Minnesota Timberwolves est sans doute trop élevée : l’insider parle de deux premiers tours de draft. Mais les enchères pourraient être revues à la baisse d’ici la deadline des trades NBA jeudi prochain. On peut au moins en conclure que les Wolves n’ont pas l’intention de brader leur vétéran.

Capable de bien défendre sur plusieurs profils différents mais aussi d’écarter le jeu en tirant de loin, et ça sans monopoliser la balle, Covington a les caractéristiques idéales pour les Rockets et pour les Sixers. Voire pour n’importe quel candidat aux playoffs.

Robert Covington est dans la deuxième saison d’un contrat à 46 millions de dollars sur quatre ans et il tourne à presque 13 points et 6 rebonds de moyenne cette saison.