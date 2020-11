Blazers : Deux signatures après le trade de Kanter

Les Portland Trail Blazers voulaient conserver Rodney Hood et trouver deux intérieurs remplaçants – un quatre et un cinq – pendant l’intersaison. Ils ont tout fait le même soir. Le fruit d’une journée de travail très productive pour le GM Neil Olshey et ses équipes.

Enes Kanter de retour aux Blazers dans un trade à 3

La franchise de l’Oregon a d’abord rameuté Enes Kanter, qui évoluait déjà à Portland entre 2018 et 2019, en provenance des Boston Celtics dans un échange à trois. Mais ce n’était que le début. Quelques heures plus tard, les Blazers prolongeaient leur ailier Rodney Hood.

Second year on Hood deal is non-guaranteed, per source. https://t.co/BuSgwNbe19 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Sévèrement blessé en cours de saison, Hood s’engage donc pour deux ans et 21 millions de dollars. Mais la seconde saison de son deal n’est pas garantie, ce qui laisse une certaine flexibilité au management pour 2021. Il tournait à 11 points, 50% aux tirs et 49% à trois-points l’année dernière. S’il revient fort, c’est clairement une très belle pioche à petit prix pour les Blazers.

En son absence, Gary Trent Jr s’était révélé dans la bulle. Robert Covington est lui aussi arrivé à Portland cette semaine. Mais il vaut mieux avoir de nombreux ailiers capables de défendre et de shooter. Surtout aux côtés de Damian Lillard et Ben McLemore.

Autre signature, celle de Derrick Jones Jr. Un poste quatre très explosif qui vient suppléer Zach Collins. L’ancien joueur du Miami Heat débarque pour 19 millions sur deux ans. Il était à 8 points et 4 rebonds de moyenne l'an dernier.