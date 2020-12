Rondae Hollis-Jefferson signe aux Timberwolves, un steal ?

Mais pourquoi Rondae Hollis-Jefferson ne suscitait pas l’intérêt des dirigeants NBA ? Dix jours après le coup d’envoi de la Free Agency, l’ailier de 25 ans restait toujours sans club. Jusqu’à ce que les Minnesota Timberwolves lui proposent finalement un contrat d’un an… non garanti. L’information a été rapportée par Jon Krawczynski de The Athletic.

Told that the Timberwolves agreement with Rondae Hollis-Jefferson is a training camp deal (non-guaranteed, 1-year deal). That means Jordan McLaughlin is still a possibility as well. Wolves maintaining flexibility.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) December 1, 2020