Rudy Gobert et Donovan Mitchell, un premier pas vers la paix ?

Personne ne sait qui de Rudy Gobert ou Donovan Mitchell fut le premier contaminé par le coronavirus. Personne ne sait donc réellement qui l'a transmis à l'autre. En revanche, le monde entier a appris le test positif du Français au COVID-19 début mars, ce qui a ensuite entraîné la suspension de la saison NBA. Le manque de précautions du All-Star - et sa fameuse mauvaise blague quand il touchait tous les micros des journalistes deux jours avant d'apprendre qu'il était infecté - a été mis en avant. Et il aurait même été à l'origine d'une brouille profonde avec son jeune coéquipier. Mitchell en a voulu, et il en veut peut-être même encore, à Gobert. Au point où l'insider Shams Charania a parlé de relation "irréparable."

Donovan Mitchell s'est exprimé publiquement sur le sujet et il a avoué qu'il était très longtemps en colère. Hier, c'est au tour de Rudy Gobert de commenter l'affaire lors d'un live Instagram avec Taylor Rooks.

"C'est vrai que nous n'avons pas parlé pendant longtemps. Mais on n'a renoué contact il y a quelques jours. On est tous les deux prêts à aller chercher des titres ensemble avec cette équipe. Vous savez, tout le monde a des relations différentes. Ce n'est jamais parfait. Ma relation avec mes coéquipiers est loin d'être parfaite. Même les gens mariés, ce n'est jamais parfait. Mais au final, on veut la même chose. Nous sommes tous les deux des adultes et nous allons faire ce qu'il faut pour gagner."

Joe Ingles, autre joueur du Jazz, a déclaré récemment qu'il ne se faisait pas de souci pour ses coéquipiers. Il pense que Gobert et Mitchell tourneront la page dès que la situation se sera tassée.