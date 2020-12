Rudy Gobert et le Utah Jazz toujours dans l’impasse…

Giannis Antetokounmpo vient de signer son extension mais un autre joueur All-Star drafté en 2013 est éligible au « super max. » Rudy Gobert. La situation du Français est moins commentée et, pourtant, elle est délicate pour le joueur et sa franchise. Le Jazz et son pivot sont encore dans l’impasse à cinq jours de la fin du premier round des négociations.

So far:

- Rudy Gobert asked the Jazz to fulfill the supermax contract he is eligible for(35% of cap)

- Jazz responded with an offer of the normal max(28% of cap)

- Gobert's camp turned that offer down

- Two sides have 5 days to agree on an extension

