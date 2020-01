Récemment, nous avons sélectionné Rudy Gobert parmi nos remplaçants pour le All-Star Game 2020. Pour nous, il s'agit d'un choix évident étant donné l'impact du Français sur les résultats du Utah Jazz. Mais pour un média tricolore, cela peut aussi s'apparenter à du chauvinisme. Et pourtant, sa présence nous paraît méritée et légitime pour ce match des étoiles. Encore la nuit dernière, le pivot a été essentiel pour offrir la victoire aux siens contre les Dallas Mavericks (112-107). Avec 22 points, 17 rebonds et 5 contres, Gobert a donc réalisé un match monstrueux. Et pour ne rien gâcher, il a été déterminant dans le money-time, avec un énorme contre sur Delon Wright pour sceller le succès du Jazz.

Rudy Gobert impressionne son monde

Sur cette partie, Gobert a ainsi encore démontré qu'il était indispensable à son équipe. Sur les 21 derniers matches, Utah affiche un bilan de 19 victoires pour 2 défaites. Durant cette période, la franchise de Salt Lake City a dominé ses adversaires de 284 points avec la présence de l'intérieur sur le parquet. Précis offensivement (8/8 la nuit dernière) et omniprésent défensivement, le joueur de 27 ans forme un duo particulièrement complémentaire avec Donovan Mitchell. Actuellement 2ème de la Conférence Ouest (32 victoires - 13 défaites), le Jazz n'est clairement plus la même équipe avec lui. Rien qu'avec sa taille et son activité, sa présence dans la raquette se fait immédiatement ressentir.

"Evidemment, nous n’avons pas été parfaits sur ce match, mais Rudy a nettoyé beaucoup de nos erreurs. Il est toujours là pour nous. Son contre ? C’était impressionnant. Je suis persuadé qu’il laisse les gars marquer en début de partie pour pouvoir faire de telles actions à la fin", a confié Mitchell face à la presse.

"Il va probablement être encore le meilleur défenseur de l’année. Il a un impact énorme sur le jeu en défense. Et pas seulement devant le panier. Il le fait sur le périmètre, avec des switchs. Il fait aussi un super boulot pour écarter le jeu quand il prend sa place dans la raquette. Son action à la fin a été superbe. Il est un bon, vraiment bon défenseur", a ainsi analysé le coach des Mavs Rick Carlisle.

Un All-Star évident ?

A l'approche du All-Star Game 2020, le 17 février prochain, il est bien évidemment difficile de ne pas penser à une éventuelle première sélection pour le natif de Saint-Quentin. L'an dernier, il avait très mal vécu sa non-sélection, au point de lâcher quelques larmes devant la presse. Cette fois-ci, pour s'éviter une telle désillusion, l'international tricolore a donc décidé de se concentrer sur d'autres objectifs, malgré la possibilité de gagner 1 million de dollars grâce à une clause présente dans son contrat.

"J’ai décidé de ne même pas penser à ça. Je tente de contrôler ce que je peux. Comment je peux aider mon équipe tous les soirs ? Et comment je peux devenir meilleur ? Il ne faut donc pas trop gaspiller son énergie. Les gens ont des opinions différentes sur la façon dont tu peux aider une équipe. Après l’an dernier, quand je pensais vraiment être sélectionné, je me suis dit qu’il fallait me concentrer sur ma franchise et tenter de remporter un titre", a-t-il ainsi insisté.

Si Gobert ne veut pas "se battre" pour sa candidature en dehors des parquets, d'autres le font pour lui ! Après sa performance XXL la nuit dernière, sa sélection pour le All-Star faisait l'unanimité chez les différents acteurs interrogés.

"Pour être honnête, selon moi, il s’agit d’une chose évidente. Car il faut regarder ce qu’il fait pour aider l’équipe à gagner", a estimé son entraîneur Quin Snyder.

"Mec, tu as vu le match ? C’est lui, des deux côtés du parquet. C’est un All-Star, et je pense qu’il l’a encore prouvé", a assuré Mitchell.

"Gobert un All-Star ? A mon avis, il l’est", a simplement répondu Carlisle.

Et les trois hommes n'ont même pas eu besoin d'entrer dans les détails. Car Rudy Gobert est un All-Star, il s'agit d'une évidence qui ne mérite donc aucune explication.