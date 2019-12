Rudy Gobert a été l'un des grands artisans de la victoire du Utah Jazz face aux Portland Trail Blazers (121-115). Auteur d'un joli double-double (16 points, 15 rebonds), le Français a également signé deux actions déterminantes. Dans le money-time, l'intérieur a forcé un air-ball de Carmelo Anthony et a contré Damian Lillard. Deux interventions défensives qui ont donc donné la victoire à la franchise de Salt Lake City. Et forcément, avec une telle performance, l'international tricolore renforce son statut parmi les meilleurs défenseurs de la NBA. A ce poste de pivot, il semble même être le plus dominant de ce côté du terrain. Enfin, pas selon les Blazers. Samedi dernier, Hassan Whiteside s'est auto-proclamé "meilleur protecteur de cercle de la NBA" et "de très loin". Puis juste avant ce match, ce constat a été validé par Lillard, qui a jugé que son coéquipier était "le meilleur pivot défensif de la Ligue".

Des sorties osées avant de défier Gobert, double tenant du titre de meilleur défenseur de l'année. Après sa superbe réponse sur le parquet, le natif de Saint-Quentin a également sorti une punchline devant les médias.

"Une réponse pour Damian Lillard sur Hassan Whiteside ? Il aurait dû dire à son coach de le mettre sur le parquet en fin de match", a ainsi lancé avec un grand sourire Rudy Gobert.

Et oui, alors que Rudy Gobert participait à la victoire du Jazz, Hassan Whiteside chauffait le banc...