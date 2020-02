Rudy Gobert, agacé, secoue ses partenaires sur le plan défensif

Le Utah Jazz traverse une saison assez irrégulière. La franchise de Salt Lake City avait connu un début d'exercice mitigé, avant de vivre une période particulièrement bonne. Puis ces dernières semaines, ça coince à nouveau. Sur une série de trois défaites consécutives, Rudy Gobert et ses partenaires marquent le pas. Longtemps bien placé pour disputer la 2ème ou 3ème position, le Jazz occupe actuellement la 5ème position à l'Ouest, avec seulement une victoire de plus que les Dallas Mavericks, 7es. Pour pousser son équipe à obtenir le meilleur classement possible, le Français a d'ailleurs secoué ses coéquipiers sur le plan défensif.

"En tant qu'équipe, je n'ai pas l'impression que ce soit encore dans notre ADN d'être des chiens défensivement. Au sein du programme, c'est l'ADN, mais nous ne sortons pas sur le parquet tous les soirs en disant : 'on va jouer physique, je vais rendre la vie difficile à l'autre'. Nous avons besoin de cette mentalité de chien. Quand nous avons réussi à nous améliorer offensivement cette année, j'ai l'impression que notre concentration défensive a disparu. Je pense que c'est naturel chez les humains. Nous gagnions donc on a laissé les choses se faire. Mais petit à petit, cet esprit défensif a disparu", a déploré Rudy Gobert pour ESPN.

Et les statistiques confirment effectivement cette impression. Offensivement, le Jazz a réalisé de gros progrès et se classe comme la 9ème attaque la plus efficace de la NBA. Par contre, défensivement, l'équipe a régressé en passant du Top 3 de la Ligue (l'an dernier) à la 12ème position. Et pour un défenseur comme Rudy Gobert, c'est tout simplement inacceptable.