Le joueur clé d’un éventuel transfert de Chris Paul vers les Knicks

Chris Paul sort d’une excellente saison avec Oklahoma City. Même à 35 ans, le meneur vétéran a prouvé qu’il était toujours capable de porter une franchise sur ses épaules. En contribuant fortement à une qualification surprenante du Thunder en playoffs, avant de finalement sortir contre les Rockets au bout d’un Game 7 très disputé. Leader, mentor des jeunes, clutch, le meneur All-Star a vu sa cote remonter à la hausse malgré son gros contrat (plus de 44 millions l’année en 2021). Et son profil plaît énormément aux Knicks.

La franchise de New York veut repartir de l’avant. Et elle a donc ciblé CP3 comme l’homme providentiel capable de relever le groupe et d’instaurer une culture auprès des jeunes joueurs de Gotham. Surtout qu’il est un ancien client de Leon Rose, agent devenu Président des Knicks.

Le Thunder, à l’inverse, se dirige vers un processus de reconstruction. Avec notamment le départ du coach, Billy Donovan, et peut-être ceux à venir de Danilo Gallinari ainsi qu’éventuellement Steven Adams (moins sûr déjà) et Chris Paul. Selon la presse new-yorkaise, Sam Presti, le GM d’OKC, ne sera pas trop gourmand au moment d’échanger sa star. Pour Paul, il réclamerait donc un tour de draft et un jeune talent. Avec une préférence pour Kevin Knox.

Sam Presti will likely want a first-round pick and a young prospect from the Knicks in exchange for Chris Paul, per @NYPost_Berman

"According to the source, that young player preferably is Kevin Knox." pic.twitter.com/m4xlBaNkbK

— NBA Central (@TheNBACentral) October 6, 2020