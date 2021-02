Russell Westbrook a mis un coup de pression salvateur

La greffe Russell Westbrook a du mal à prendre aux Washington Wizards. 13e de l'Est, DC est l'une des déceptions de cette saison. Pour le moment, Bradley Beal est trop seul tandis que Westbrook a du mal à avoir un impact positif sur le terrain. Alors, le MVP 2017 tente d'agir autrement. Cette nuit, son équipe avait 20 points de retard contre Denver en première période. Il a alors pris la parole.

Un coup de pression qui a permis aux Wiz de se réveiller pour finalement remporter la mise grâce à deux lancers de Beal. Davis Bertans, l'autre héros de la soirée avec 9 tirs à trois points, explique l'importance d'avoir un tel joueur à ses côtés.

"Je pense que c'est super d'avoir un gars comme lui. Cela permet aux coaches de conserver la partie coaching pendant que lui tient tout le monde en alerte. Il est ce gars et ça nous aide. Même s'il dit quelque chose à quelqu'un, on ne le prend pas personnellement. Nous savons que tout le monde veut gagner. Lui veut gagner et tout ce qu'il dit est pour le bien de l'équipe."