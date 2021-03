La belle image du jour : Quand Westbrook coache ses jeunes coéquipiers avec brio

Russell Westbrook est désormais un vétéran dans cette ligue et il assume pleinement son rôle de mentor comme ici avec Rui Hachimura.

Quiconque a eu la chance de jouer avec Russell Westbrook insiste sur le fait qu’il est un incroyable coéquipier. Mais avec le temps et les années qui passent, le meneur All-Star devient aussi un mentor de choix. Et ce sont les jeunes des Washington Wizards qui en profitent. La preuve en images avec ce moment où Russ explique à Rui Hachimura comment se positionner et comment mieux attaquer son adversaire direct.

Un discours bref pendant un temps mort juste après un ballon perdu par le Japonais. Sur l’action suivante, le sophomore retente sa chance en suivant les conseils de son camarade. Et ça paye puisqu’il finit par obtenir les lancers-francs.

Ces petites séquences ne se lisent évidemment pas sur les feuilles de statistiques mais elles sont terriblement importantes. Et c’est aussi ça que Russell Westbrook peut apporter aujourd’hui. En plus des 35 points, 15 rebonds et 13 passes qu’il a posté contre le Utah Jazz cette nuit…

