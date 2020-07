Scottie Pippen, un seul et unique argument pour son favori pour le titre

Dans la course au titre cette saison en NBA, l'ancien joueur des Chicago Bulls Scottie Pippen donne l'avantage à une équipe pour une raison bien précise.

A l'approche de la reprise officielle de la saison, trois grands favoris se détachent pour le titre : les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Cependant, un pronostic reste difficile à effectuer. En effet, l'adaptation des équipes à la vie au sein de cette bulle à Disney risque d'avoir une incidence importante. De son côté, Scottie Pippen a tout de même un avis tranché sur la course au titre. Chez les Bucks, l'ancien joueur des Chicago Bulls ne sent pas Giannis Antetokounmpo capable de mener son équipe au sommet. A l'inverse, il voit un leader incontesté au sein d'une autre formation.

"Mon favori ? Si je dois choisir une seule équipe, je vais dire celle dans laquelle se trouve LeBron James. Peu importe son nom. Pourquoi ? Car il a l'expérience, il sait rassembler un groupe autour de lui, il a cette capacité à dominer.

Actuellement, avec Kevin Durant à l'infirmerie, il reste le joueur le plus dominant de la NBA", a assuré Scottie Pippen pour ESPN.

A 35 ans, LeBron James réalise une saison exceptionnelle sur le plan individuel. Et même s'il semble un cran en-dessous d'Antetokounmpo pour le MVP, le King a effectivement un énorme avantage en Playoffs : son expérience. Reste à savoir si les Lakers seront à la hauteur des attentes.