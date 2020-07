Avant la reprise de la NBA dans la bulle à Disney, les Milwaukee Bucks disposent du meilleur bilan. Et sauf incroyable surprise sur les 8 derniers matches, ils vont le conserver pour les Playoffs. Portée par un excellent Giannis Antetokounmpo, la franchise du Wisconsin se retrouve logiquement considérée comme l'une des équipes favorites pour le titre NBA. Au même titre que les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Et pourtant, de son côté, Scottie Pippen ne mise absolument pas sur Milwaukee. Pour la légende des Chicago Bulls, les Bucks d'Antetokounmpo ne sont pas encore prêts pour rivaliser avec les meilleures formations en Playoffs.

"Les Bucks prêts à gagner un titre ? Non, pas encore, je ne pense pas. Mais je n'ai pas vu Giannis récemment, j'ai entendu qu'il bossait sur son tir. Mais je ne vois pas Milwaukee sacré. Par rapport aux performances de cette équipe, je pense qu'elle n'est donc pas encore prête.

Quand on parle de remporter un titre, on parle de jouer des Finales NBA, on parle de réussir de gros tirs avec quelques secondes encore à jouer. Il faut être capable de marquer ces tirs avec une grande confiance. Et je le ne sens pas prêt pour ça.

Je sais qu'il a réalisé de grands progrès. Il est toujours l'un des meilleurs de la Ligue, mais par rapport à son jeu extérieur, il n'est pas prêt à porter une équipe au titre", a estimé Scottie Pippen pour le Da Windy City Podcast.

Pippen : « LeBron n’a pas le gène clutch »

Un constat dur avec Giannis Antetokounmpo, en route pour un second titre consécutif de MVP. Mais en Playoffs, le Greek Freak doit effectivement faire ses preuves. L'an dernier, il avait subi la loi des Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Cette fois-ci, il sera encore plus attendu au tournant. A lui de donner tort à Scottie Pippen...