La carrière de Sekou Doumbouya prend son envol presque aussi vite que le jeune homme lorsqu'il décolle les deux pieds du parquet. Le joueur de 19 ans prend ses aises au sein du cinq majeur des Detroit Pistons. Il y semble de plus en plus installé - après avoir chauffé le banc pendant trois mois - et se fait remarquer. Encore 15 points cette nuit, lors de la victoire de son équipe contre les Cleveland Cavaliers. Mais le Français a aussi marqué les esprits en chevauchant Tristan Thompson. Une action forte, un dunk tonitruant sur le pivot canadien. Voilà ce qui s'appelle marquer son territoire.

Le dunk ravageur de Sekou Doumbouya sur Tristan Thompson

Avec le regard assassin qui va avec. Sekou Doumbouya n'est pas prêt de bouger de la rotation des Pistons. Surtout avec la malheureuse blessure de Blake Griffin, opéré du genou et probablement indisponible pour le reste de la saison.