Les résultats de la nuit en NBA

Charlotte Hornets 110-123 Chicago Bulls

Detroit Pistons 102-103 Houston Rockets

Indiana Pacers 120-118 (a.p.) Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 125-113 Brooklyn Nets

Philadelphia Sixers 122-110 Boston Celtics

Toronto Raptors 101-81 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 98-116 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 117-122 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 126-130 (a.p.) Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 120-106 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 103-94 New York Knicks

- Collin Sexton se régale face aux Brooklyn Nets ! Brillant lors de la première victoire des Cleveland Cavaliers contre les Nets jeudi, Sexton a encore fait des misères à la franchise dirigée par Steve Nash (125-113). Avec 25 points et 9 passes décisives, il a profité des difficultés défensives de ses adversaires pour faire la différence.

Bien épaulé par Andre Drummond (19 points, 16 rebonds) et Jarrett Allen (19 points, 6 rebonds), Sexton a joué juste pour venir à bout de Brooklyn, privé de Kevin Durant. Pourtant, Kyrie Irving (38 points) a bien tenté de se démultiplier. Mais son duo avec James Harden (19 points, 11 passes décisives) a été insuffisant.

Pourquoi la performance de Collin Sexton est un mauvais signe pour BK

- Si Sexton a ainsi confirmé, Joel Embiid continue lui de marcher sur les Boston Celtics. Pour la seconde fois de suite, les Philadelphia Sixers ont dominé la franchise du Massachusetts (122-110). Et l'intérieur camerounais a signé une copie XXL : 38 points, 11 rebonds. En face, Jaylen Brown (42 points, 9 rebonds) a bien essayé de répondre, mais il était un peu trop seul en l'absence de Jayson Tatum.

A l'inverse, Embiid, en plus d'être performant individuellement, a reçu du soutien. Tobias Harris a planté 23 points, alors que Seth Curry (15 points) et Ben Simmons (15 points, 11 passes décisives) ont été également actifs. Philadelphie assume parfaitement son statut de meilleure équipe à l'Est sur ce début de saison.

- Luka Doncic monte doucement, mais sûrement en puissance. Le Slovène a été le grand artisan du succès des Dallas Mavericks sur le terrain des San Antonio Spurs (122-117). Le jeune prodige a flirté avec le triple-double (36 points, 11 passes décisives et 9 rebonds) pour porter son équipe dans un match tendu jusqu'au bout.

Pour obtenir cette seconde victoire consécutive, les Mavs ont aussi pu compter sur Kristaps Porzingis (21 points, 8 rebonds) et Tim Hardaway Jr (21 points). Pour les Spurs, ce match a immédiatement mal débuté avec la sortie sur blessure de Dejounte Murray. DeMar DeRozan (29 points) et LaMarcus Aldridge (26 points) ont essayé de compenser, en vain...

Luka took over in the clutch 🤫 pic.twitter.com/5QjL039uYp — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2021

- Lors de la prolongation, les Denver Nuggets sont parvenus à s'imposer sur le fil contre les Phoenix Suns (130-126). Comme souvent depuis le début de la saison, Nikola Jokic a encore été monstrueux : 31 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Auteur d'un panier décisif, Jamal Murray (18 points, 9 passes décisives) a également eu un bel impact.

La bataille a été cependant belle avec les performances de DeAndre Ayton (27 points, 13 rebonds), de Devin Booker (31 points) ou encore Mikal Bridges (24 points), mais les Nuggets ont été finalement plus solides dans le money-time.

JAMAL MURRAY DAGGER IN OT 😨 Nuggets win pic.twitter.com/Lq3TslpPes — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2021

- Dans un autre match accroché, les Houston Rockets ont battu les Detroit Pistons (103-102) pour quelques centièmes. Sur la dernière possession, Jerami Grant a pensé donner la victoire aux siens sur un lay-up... mais le match était déjà fini ! Un revers rageant pour la franchise de Motor City malgré le bon match de Delon Wright (18 points).

Pour les Rockets, Eric Gordon (20 points) a été le meilleur marqueur avec un collectif plutôt performant malgré les absences de John Wall et de Christian Wood.

- Malgré un Evan Fournier performant (26 points, 9 passes décisives), l'Orlando Magic s'est incliné sur le parquet des Indiana Pacers (118-120, a.p.) après la prolongation. Malheureusement pour les Floridiens, Nikola Vucevic (24 points, 12 rebonds) a été un peu trop maladroit (10/29 aux tirs) pour faire la différence sur ce match.

A l'inverse, Domantas Sabonis (18 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) a été très propre et a aussi pu compter sur les soutiens de Malcolm Brogdon (23 points), auteur du panier décisif pour la victoire, Jeremy Lamb (22 points) et Myles Turner (22 points) pour l'emporter.

- Plutôt irrégulier depuis le début de la saison, Trae Young était en forme cette nuit ! Avec 43 points (dont un 8/12 à longue distance), le meneur a été brillant lors de la victoire des Atlanta Hawks contre les Minnesota Timberwolves (116-98). Toujours en difficulté sans Karl-Anthony Towns, les Wolves ont encore affiché de grosses lacunes. Avec notamment un tout petit match pour D'Angelo Russell (9 points). A noter le triple-double de Clint Capela : 13 points, 19 rebonds et 10 contres !

- Shai Gilgeous-Alexander était un peu trop seul pour réaliser un miracle. Malgré ses 30 points, le jeune talent de l'Oklahoma City Thunder a dû s'avouer vaincu face aux Los Angeles Clippers (106-120). En réalité, Luguentz Dort (19 points) l'a tout de même épaulé, mais le duo des Clippers était encore plus fort : 31 points pour Kawhi Leonard, 29 pour Paul George.

Il s'agit de la 6ème victoire de suite pour les Californiens. Ils ont trouvé un bon rythme après un début de saison mitigé. A noter que la bonne performance de Nicolas Batum, auteur de 14 points à 5/6 aux tirs.

MVP Race Vol.1 : Qui est le mieux placé pour détrôner Giannis ?

- Troisième victoire de suite pour les Chicago Bulls ! Sur une bonne série, les Bulls ont pris le meilleur sur les Charlotte Hornets (123-110). Comme souvent sur ce début d'exercice, Zach LaVine a été le patron de cette équipe. Grâce notamment à ses 25 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Pour l'accompagner, Lauri Markkanen (23 points) et Coby White (18 points) ont également eu un bel impact. En face, Gordon Hayward (34 points) a bien tenté de résister, mais le collectif des Hornets était un ton en-dessous.

- Sans Jimmy Butler, le Miami Heat a pris l'eau face aux Toronto Raptors (81-101). Avec une performance relativement faible, le finaliste malheureux de l'an dernier a subi la loi des Canadiens. OG Anunoby (21 points) et Norman Powell (23 points) ont participé à la domination des Raptors. Sur ce match, ils n'ont donc jamais douté avec une large avance dès le premier quart-temps...

- Les New York Knicks ont chuté. A domicile, les Sacramento Kings l'ont emporté (103-94) dans le sillage d'un excellent Harrison Barnes : 21 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Alors que De'Aaron Fox (22 points, 7 passes décisives) a également contribué à ce succès, le rookie Tyrese Haliburton (16 points) a encore marqué les esprits en sortie de banc. Pour les Knicks, Julius Randle (26 points, 15 rebonds) et RJ Barrett (21 points) se sont tout de même bien battus.