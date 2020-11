Lorsque Shaquille O'Neal a quitté les Los Angeles Lakers en 2004, c'était pour passer à nouveau du bon temps sans avoir à gérer une guerre d'ego avec Kobe Bryant. On pourrait se dire que son meilleur souvenir avec le Miami Heat reste le titre acquis dès sa deuxième saison en Floride, pour lui permettre de compter une bague de plus que le Black Mamba à ce moment-là. Et bien, pas du tout...

Dans un échange de SMS avec son ex-coéquipier Dorrell Wright, Shaq a évoqué ce dont il se souvient avec le plus d'amusement. Et finalement, ce n'est pas si étonnant que ça de la part du Big Cactus.

"Mon moment préféré à Miami, c'est quand on s'est battus, toi et moi, à poil sous la douche, et que Udonis Haslem a refusé de nous séparer".

On imagine très bien la scène et on comprend surtout parfaitement pourquoi Udo Haslem a été pour le moins réticent d'aller choper ses deux camarades nus et d'humeur bagarreuse. L'aventure à South Beach a été libératrice pou Shaq, qui a passé le niveau supérieur en matières de clownerie, tout en restant un joueur extrêmement compétitif et redoutable.

Dorrell Wright a au passage évoqué ce qui est son meilleur souvenir à lui. L'histoire implique là aussi Shaq, mais dans un rôle de leader prêt à faire tampon pour un coéquipier face à la colère de Pat Riley.

"Mon meilleur souvenir, sans conteste, c'est quand Pat Riley a voulu me virer d'une réunion. Ce qu'il préférait faire par-dessus tout après une sale défaite, c'était repasser 100 fois en boucle des séquences où tu avais déconné en te demandant pour quelle raison tu avais fait ça. J'avais dû le rendre fou de rage en éclatant de rire, parce qu'il a essayé de me dégager de la salle. Sauf que toi, tu lui as dit que je n'irais nulle part".

Beaucoup d'ancien joueurs ont décrit Shaq comme le meilleur coéquipier qu'ils ont connu dans leur carrière. Ce n'était évidemment pas ce que pensait Kobe Bryant, du moins pas en termes de professionnalisme, mais d'autres ont apprécié le fait que le triple MVP des Finales ne se prenne jamais au sérieux.

