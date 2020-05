Shawn Marion s’agace pour le Hall of Fame : « C’est que de la politique ! »

Sacré champion NBA en 2011 et All-Star à 4 reprises dans sa carrière, Shawn Marion était l'un des joueurs les plus polyvalents de son époque. Membre essentiel des Phoenix Suns ou encore des Dallas Mavericks, l'ancien ailier a ensuite pris sa retraite en 2015. Et depuis, "Matrix" attend avec impatience son entrée au Hall of Fame. Mais pour l'instant, Marion n'a jamais eu les faveurs des votants pour être nommé au Panthéon de la NBA. Un refus qu'il ne digère donc pas...

"Je pense que l'héritage que j'ai laissé à ce jeu est visible. Mais qui sont les décisionnaires ? Qui font les choix ? Sur quelles bases ? Si on regarde les chiffes de ma carrière, à mon avis, je dois avoir ma place.

Ce n'est pas le cas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? C'est totalement hors de mon contrôle. Je le sais très bien, c'est que de la politique ! Il y a d'autres choses derrière tout ça... Mais certaines choses, on le mérite. Et ma place au Hall of Fame, je l'ai gagné", a ainsi assuré Shawn Marion pour The Athletic.

Avec 15,2 points, 8,7 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne en carrière, le natif de Waukegan n'a pas forcément les statistiques d'un Hall of Famer. Mais pour son impact sur le jeu, avec sa polyvalence incroyable, le cas de Shawn Marion mérite probablement une attention particulière. Surtout quand on voit l'évolution de la NBA ces dernières années...