En juillet 2021, Space Jam 2, "A New Legacy", sortira au cinéma, 25 ans après le premier opus. Le film de la Warner Bros, réalisé en co-production avec la société de LeBron James, aura le "Chosen One" comme star principale comme Michael Jordan avant lui. Dans l'original, quelques séquences mettaient en scène les enfants de MJ, joués par des acteurs. Il en ira de même pour l'un des rejetons du King des Los Angeles Lakers.

Bronny James ne jouera pas son propre rôle. En revanche, c'est un autre jeune sportif prometteur qui incarnera Darius, le personnage fictif inspiré de Bronny. Ceyair Wright est tout simplement l'un des lycéens les plus prometteurs du pays au poste de... cornerback au football américain.

Wright avait évidemment quelques bases de basket et a travaillé les fondamentaux, après avoir simplement dû montrer qu'il savait dribbler lors des auditions pour le rôle. Son tir, notamment, a eu droit à des séances particulières pour rendre la chose crédible, comme l'explique un article de Bleacher Report qui lui est consacré.

LeBron James étant fan de football et ayant lui-même été considéré un temps comme un prospect de haut niveau en high school, le père et son "fils" ont noué une belle relation sur le tournage. On verra dans 7 mois si cela se retranscrit bien à l'écran dans Space Jam : A New Legacy.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020