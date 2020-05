Et si les fans avaient le pouvoir de choisir la future équipe d'un joueur NBA ? Dans l'histoire de la Ligue, il s'agirait d'une véritable première. Et le meneur de jeu des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie pourrait donc marquer l'histoire ! En effet, pendant l'interruption de la saison liée au coronavirus, le joueur de 27 ans a eu une idée : lancer une cagnotte GoFundMe pour déterminer sa prochaine équipe. C'est simple, si les donateurs parviennent à regrouper 24 632 630 dollars, soit 2625,8 bitcoins, il prendra cet argent et signera un contrat minimum d'un an avec l'équipe choisie par ses supporters. Par contre, si cette somme n'est pas réunie, la cagnotte sera intégralement reversée à une association.

"Les équipementiers et les sponsors influencent tout le temps les décisions des joueurs. Mes plus gros soutiens ont toujours été les fans, donc j'ai voulu un peu m'amuser pendant cette quarantaine. J'espère qu'aucun propriétaire ou membre d'une équipe va participer afin qu'il n'y ai aucun problème par rapport à cette démarche", a fait savoir Spencer Dinwiddie dans un communiqué.

Et c'est justement le gros problème de cette opération. Et si un membre d'une équipe donne de l'argent via cette cagnotte pour le récupérer ? Il s'agirait d'une énorme polémique et d'un vrai problème éthique. En tout cas, la NBA ne devrait pas être fan de cette nouvelle idée. Mais sur le papier, il faut tout de même dire qu'un tel montant semble impossible à atteindre. Du coup, Spencer Dinwiddie se sert uniquement de sa notoriété pour tenter de soutenir une bonne cause. Pour l'anecdote, le joueur des Nets sera potentiellement un agent libre en 2021...