Les prochains jours vont être déterminants pour la suite de la carrière de Spencer Dinwiddie. James Harden souhaitant rejoindre ses copains Kyrie Irving et Kevin Durant à Brooklyn, le meneur remplaçant sera sans doute le premier à faire ses valises en cas de trade. Parce qu'il est l'une des contreparties logiques tant son talent ne fait aucun doute.

Rien n'est encore fait, dans un sens comme dans l'autre. Mais Rockets et Nets continuent d'oeuvrer pour que cet échange, si complexe à mettre en place, voit le jour. En attendant, Spencer Dinwiddie doit se projeter là où il est aujourd'hui, c'est à dire dans l'escouade de Steve Nash. Et il s'est d'ailleurs trouvé un rôle pour faire le lien entre les deux stars, celui de Draymond Green aux Warriors.

"Si l'on nous compare aux Warriors, je suis cette glue, ce gars multi-tâche très utile."

Sur un poste différent de celui de l'ailier fort des Dubs, Dinwiddie peut effectivement servir de facilitateur autour de Kyrie et KD. Et les Nets vont avoir besoin de gars comme ça, capables de se sacrifier pour leur filer les ballons. Et il insiste, c'est bien chez les Nets qu'il veut rester.

"Prendre moins d'argent que sa valeur du marché pour jouer à un endroit où l'on ne veut pas être ? C'est mauvais pour le business".

Des déclarations qui n'auront malheureusement pas de poids puisque s'il est envoyé à Houston, il ne pourra rien y redire. NBA is business comme on dit.

