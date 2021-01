Des chiffres et des lettres : retour sur les 62 points fantastiques de Stephen Curry

Stephen Curry, un carton en chiffres

62. 62 points pour Stephen Curry cette nuit. Son nouveau record en carrière. Une explosion de saveur épicée dans la défense des Portland Trail Blazers pour une victoire des Golden State Warriors (137-122). Après une première semaine délicate, le double-MVP s’est finalement lâché pour claquer le premier carton de la nouvelle saison NBA.

36. 36 minutes. C’est tout ce dont Steph avait besoin pour marquer ses 62 points. Une performance plus réalisée en si peu de temps depuis Kobe Bryant contre les Dallas Mavericks en 2005. Le Black Mamba s’était lâché sur la défense texane pour lui aussi inscrire 62 pions… en 33 minutes.

32. 32 ans. L’âge du bonhomme, qui devient ainsi le deuxième joueur le plus vieux de l’Histoire à marquer 60 points ou plus. Là encore derrière Kobe Bryant.

22. 22 points dans le premier quart temps pour Curry, qui lançait la machine de la meilleure des manières. Et quand il est chaud…

18 sur 36. L’adresse du meneur sur l’ensemble de la rencontre. Il a donc planté 62 points sans forcer, avec quelques paniers très difficiles à trois-points en sortie de dribble. Sa marque de fabrique.

49. Le nombre de match avec 8 paniers à trois-points ou plus inscrits par Stephen Curry. Plus du double du total du deuxième du classement, un certain James Harden.

7. 7 rencontres à 50 points ou plus pour Steph depuis le début de sa carrière. Un de plus que Kevin Durant pour occuper seul la quatrième place parmi les joueurs en activité.

80. Comme le nombre de lancers-francs marqués consécutivement par Curry. Un record de franchise… stoppé net dans le premier quart temps avec l’unique raté de la partie sur la ligne pour la superstar (18 sur 19).

60. 60 points, le record de son coéquipier Klay Thompson. Les deux ‘Splash Brothers’ font tous les deux partie du club des 60 à présent.

27. Comme le nombre de pointes à plus de 60 pour Wilt Chamberlain sous la tunique des Warriors. Un monstre.

CQFR : Curry dans la stratosphère, Tatum clutch, KD et Kyrie pas du tout

Stephen Curry, un carton en lettres

« Bienvenue dans le club bro ! » Klay Thompson, lui aussi auteur d’un match à 60, qui accueille donc son frangin avec grand plaisir. « Un record en carrière de 62 points pour Stephen Curry ! Il continue de prouver qu’il est le meilleur shooteur de l’Histoire et un candidat au MVP avec LeBron, AD, Kyrie, KD, Luka et Giannis ! » OK, merci Magic. « C’est fou… ça me rappelle NBA 2K parce que je jouais avec Steph et je plantais 60 points. Donc le voir en personne, c’est phénoménal. C’est une légende. » James Wiseman, un brin fayot. « C’était une performance brillante. On a vu Steph faire tellement de choses incroyables. C’est un privilège de le coacher. Vraiment. Pas seulement en raison de son talent mais aussi de sa manière de se comporter. Nous avons énormément de chance d’avoir Steph pour mener notre organisation. Quelle performance ! » Steve Kerr, un brin admiratif. « Il a choké», plaisantait Steve Kerr après le lancer raté par son joueur dans le premier quart temps.

