Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Celtics @ Pistons : 122-120

Wizards @ Nets : 123-122

Lakers @ Grizzlies : 108-94

Nuggets @ Wolves : 124-109

Jazz @ Spurs : 130-109

Mavs @ Bulls : 108-118

Clippers @ Suns : 112-107

Blazers @ Warriors : 122-137

---

- Stephen Curry a répondu à ses détracteurs. On entendait ici et là que le meneur des Golden State Warriors n'était pas ou plus capable de porter une équipe sur ses épaules. Son récital contre Portland cette nuit a le mérite d'avoir mis les choses au clair. Oui, Golden State aura peut-être du mal à se qualifier pour les playoffs. Non, Stephen Curry n'est pas devenu un joueur banal.

Le double MVP a tout simplement pris feu et battu son record en carrière à l'occasion de la venue des Blazers à San Francisco. Avec 62 points au compteur (record en carrière), à 18/31 (8/16 à 3 points) et en affichant une agressivité constante (18/19 sur la ligne), Curry remporté haut la main son duel avec Damian Lillard (32 pts) et permis à Golden State de revenir à bilan égal (3-3). Son dernier panier est bien à l'image de sa nuit : extraordinaire.

Des chiffres et des lettres : retour sur les 62 points fantastiques de Stephen Curry

UNREAL. 62 POINTS FOR STEPH. The most by a Warriors player since 1974! pic.twitter.com/Y0ntyLKRQp — ESPN (@espn) January 4, 2021

- Si Draymond Green cherche encore sa vitesse de croisière, sa défense (et sa grande bouche, voir plus bas) a été précieuse pour ce qui n'était que son deuxième match de la saison. James Wiseman a lui fini en double-double avec 12 points, 11 rebonds et 2 contres.

Draymond and Lillard were chirping at each other 👀 pic.twitter.com/XMJphQDp3K — ESPN (@espn) January 4, 2021

- Jayson Tatum a sorti Boston d'un match accroché avec les Pistons. Son shoot à 2.9 secondes de la fin pour couronner une superbe copie à 24 points, 12 passes, 8 rebonds et 2 contres, a permis aux Celtics de l'emporter. Son tandem avec Jaylen Brown (31 pts à 13/16) fait décidément très, très mal cette saison.

CQFR : John Wall nous fait plaisir, Théo Maledon aussi !

- Sekou Doumbouya a eu un impact intéressant sur les 14 minutes qu'il a passées sur le terrain : 8 points à 3/3 (2/2 à 3 pts), 1 passe, 1 interception et 1 contre. La soirée n'a de nouveau pas été fabuleuse pour Killian Hayes, qui a pourtant bien démarré la rencontre, mais les stats ne suivent pas encore : 5 points et 4 passes en 24 minutes.

- Le bon début de saison des Nets a vite tourné au vinaigre. Perdre un match contre des Wizards avec Bradley Beal et Russell Westbrook à 16/50 en cumulé, c'est possible. Ne pas trouver le moyen de marquer alors que Kevin Durant et Kyrie Irving ont tous les deux eu des positions ouvertes dans les dernières secondes, c'est possible aussi. Les plus taquins se souviendront que Kyrie avait déclaré qu'avec KD, il avait trouvé pour la première fois quelqu'un de plus clutch que lui dans sa carrière...

Timothé Luwawu-Cabarrot aurait pu être le héros de la nuit pour les Nets grâce à son panier pour virer en tête à 28 secondes de la fin, mais c'est Thomas Bryant, sur un dunk, qui a inscrit le dernier panier du match quelques secondes plus tard.

Beal finds Thomas Bryant for the go-ahead bucket! 🔥 pic.twitter.com/XTd7WSeRQh — NBA TV (@NBATV) January 4, 2021

- Les Clippers se sont fait peur contre Phoenix en dilapidant presque leurs 31 points d'avance. Paul George (39 pts à 7/10 à 3 pts) s'est comporté en patron pour compenser la soirée difficile de Kawhi Leonard (4/21). PG13 s'est au passage fait un copain en la personne de Devin Booker, qui lui a lancé un "soft ass n****" en milieu de 4e quart-temps...

FARPAS entre Paul George e Devin Booker! 🗣️🗣️🗣️#NBA pic.twitter.com/HJPn8tHdXW — Camisa 23 (@camisa_23) January 4, 2021

Nicolas Batum a contribué à ce succès avec 14 points et 3 passes à 4/7 à 3 points pour confirmer son rôle important dans le cinq des Clippers.

- Les Lakers ont mis un quart-temps pour entrer dans leur match contre les Grizzlies. Une fois réveillés, les coéquipiers de LeBron James se sont appuyés sur lui et sur son agressivité dans le 4e QT pour dominer cette rencontre. Le King finit avec 22 points, 13 rebonds et 8 passes, aidé par Anthony Davis (17 pts, 9 rbds), qui n'a pas encore enclenché le beast mode cette saison.

- Les Mavs n'ont pas réussi à surmonter l'absence de Luka Doncic, blessé à la cuisse, contre Chicago. Malgré les 31 points de son remplaçant Jalen Brunson, Dallas est tombé sous les coups de Zach LaVine (39 pts) et de Coby White (23 pts dont 21 après le repos).

- Les Spurs ont pris l'eau face au Jazz et il n'y a pas eu match. Bojan Bogdanovic (28 pts à 6/7 à 3 pts) et Donovan Mitchell (22 pts, 9 pds) ont fait le gros du boulot avant d'aller roupiller sur le banc. Rudy Gobert a eu du mal à la finition (2/7), mais a compilé 16 rebonds et 6 contres.

- Les Nuggets ont logiquement battu les Wolves toujours privés de KAT, mais ça ne s'est pas fait sans mal. Menés en début de 4e quart-temps, les hommes de Mike Malone se sont reposés sur Jamal Murray (36 pts) et sur le quatrième triple-double en six matches cette saison de Nikola Jokic (19 pts, 12 rbds, 12 pds).

