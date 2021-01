Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Rockets : 94-102

Knicks @ Pacers : 106-102

Thunder @ Magic : 108-99

Hornets @ Sixers : 112-127

Cavs @ Hawks : 96-91

Raptors @ Pelicans : 116-120

---

- On ne sait pas à quelle place finiront les Rockets cette saison, ni même à quel endroit James Harden la finira. Mais quel plaisir de voir John Wall jouer avec autant d'intensité physique après deux ans sans jouer au basket ! Le nouveau meneur de Houston a mené les siens à la victoire contre Sacramento dimanche, en l'absence de Harden, touché à la cheville.

Avec 28 points, 6 passes, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et quelques drives supersoniques à l'ancienne, l'ex-joueur des Wizards a été épatant. On l'a aussi vu en leader vocal et dans une relation technique prometteuse avec Christian Wood, encore excellent malgré un problème de fautes en deuxième mi-temps. Il y a fort à parier que Wood, auteur de 20 points, 15 rebonds et 4 contres, sera dans les considérations pour le MIP en fin de saison.

- Philadelphie a pris les commandes de la Conférence Est et de la NBA (à égalité avec Phoenix), en imposant sa loi contre Charlotte. La mayonnaise prend plutôt bien sous les ordres de Doc Rivers. Malgré les 35 pts de Terry Rozier (7/11 à 3 pts), les Sixers ont maîtrisé le match en se répartissant efficacement la tâche offensive. Joel Embiid (19 pts, 14 rbds à 7/11), Tobias Harris (24 pts), Seth Curry (21 pts, 6 pds) et Ben Simmons, en triple-double (15 pts, 12 rbds et 11 pds) ont confirmé leur bonne entente depuis le début de la saison.

Simmons, en particulier, continue de ne pas s'essayer à des choses qu'il ne sait pas faire - au hasard shooter - et orchestre le tout.

Triple-double for @BenSimmons25 as the @sixers move to an Eastern Conference-leading 5-1! 15 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/z5iI4XNv67 — NBA (@NBA) January 3, 2021

- Tobias Harris retrouve lui de belles couleurs sous les ordres de son ancien coach à L.A. La lourdeur du contrat très critiqué dont il jouit à Philadelphie ne l'a pas empêché d'aller mettre Bismack Biyombo sur un poster.

- Quelques jours après avoir été nettement dominés par les Pacers, les Knicks ont affiché leurs progrès. Malgré les absences, les hommes de Tom Thibodeau ont trouvé le moyen de faire dérailler le train Indiana et d'arracher la victoire dans le money time. Austin Rivers, qui disputait son deuxième match avec New York, a joué un rôle essentiel dans ce troisième succès en six matches cette saison.

Le rejeton de Doc a inscrit le panier à 3 points qui a permis aux Knicks de virer en tête à 3 minutes de la fin, mais aussi un shoot pour passer à +6 dans la dernière minute, avant que l'adresse sur la ligne de RJ Barrett (25 pts) ne scelle l'issue de la rencontre.

On aurait bien aimé voir Frank Ntilikina se greffer à cette bonne copie des Knicks, mais le Français était malheureusement toujours out à cause de sa blessure au genou.

CQFR : Atlanta et Phoenix font sensation, CP3 clutch, AD et LeBron font la différence

- Si les Hawks veulent jouer les playoffs à l'Est, ils ne peuvent plus se permettre de mener de 16 points contre une équipe comme Cleveland - no disrespect, les Cavs jouent dur, mais bon... - et d'appuyer sur le bouton "sieste". Malgré les double-doubles de Trae Young (16 pts, 10 pds) et Clint Capela (16 pts, 16 rbds), Atlanta a été dépassé en envie et en intensité par des Cavs décidément intéressants cette saison. Collin Sexton (27 pts) et les deux remplaçants JaVale McGee et Cedi Osman sont à la base de cette belle remontée.

- On avait déjà pu constater qu'il n'y avait pas grand chose qui pouvait empêcher Trae Young de shooter de n'importe où. On sait maintenant qu'il peut aussi lâcher des passes décisives dans n'importe quelle position. Même agenouillé.

Trae Touchdown 👀 from the floor! pic.twitter.com/qsKuVO06M3 — NBA (@NBA) January 3, 2021

- Orlando aussi, plafonne un peu. Après un démarrage à 4-0, le Magic s'est incliné pour la deuxième fois de suite. C'est le Thunder, qui restait pourtant sur trois défaites, qui a sanctionné le manque de peps des Floridiens. Darius Bazley (19 pts), George Hill (18 pts) mais aussi Théo Maledon, COCORICO, ont été les moteurs du Thunder cette nuit.

Petite passe dans le dos, shoot au buzzer du 1er quart-temps, Théo Maledon, auteur de 12 points, 4 passes, 3 rebonds et 1 interception, a encore fait une très belle impression

.

- Dans le dernier match de la nuit, les Raptors ont repris leur spirale négative, battus sur le parquet des Pelicans. De retour après sa suspension d'un match, Pascal Siakam n'est pas sorti de sa torpeur du début de saison (10 pts). New Orleans, après avoir dilapidé 12 points d'avance en début de 4e quart-temps, se sont repris grâce notamment à un excellent Eric Bledsoe (19 points, 10 passes), dont le panier à 3 points dans la dernière minute du match a fait repasser les Pels en tête.

Brandon Ingram continue lui de jouer comme le All-Star NBA qu'il est désormais : 31 points et quatre lancers plein de sang froid à dans les dernières secondes du match.