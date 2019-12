Stephen Curry a retrouvé l’équipe et l’entraînement sans ballon

C'était une image presque anecdotique que l'on a aperçu en fin de semaine sur le banc des Golden State Warriors. Un Stephen Curry, tout sourire, sans attelle, qui soutenait ses coéquipiers. Une première depuis sa blessure survenue à la main début novembre. Entre temps, le double MVP a été opéré une première fois pour lui poser des broches, et une seconde il y a seulement quinze jours, pour les lui enlever. Il ne peut pas encore dribbler ou utiliser cette main gauche mais il a, en tout cas, retrouvé le chemin de l'entraînement.

"Il fait des mouvements de basketteur, à savoir courir, en ligne droite et en latéralité, etc. Il est de plus en plus avec nous mais il n'a pas encore repris avec le ballon", a souligné Steve Kerr.

Une bonne nouvelle pour celui qui sera réévalué avant ou après le All-Star Game et qui pourrait donc revenir en fin de saison. Même si les Warriors sont d'ores et déjà condamnés à viser la lotery et un éventuel premier choix, un retour de Stephen Curry permettrait de poser quelques bases pour l'an prochain et de prendre du rythme en vue des JO qu'il veut disputer avec Team USA l'été prochain.