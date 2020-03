Stephen Curry en G-League, ça a bien fait marrer les fans

Stephen Curry a fait un petit aller-retour en G-League lundi. Une information que l'on aurait cru impossible il y a quelques années, mais qui a évidemment du sens aujourd'hui. Les Golden State Warriors ont annoncé que leur superstar était partie s'entraîner à Santa Cruz avec les autres Warriors, avant d'être rappelée au sein du groupe de Steve Kerr. Une méthode que d'autres joueurs ont adoptée ces dernières années - Victor Oladipo notamment - pour avoir un vrai entraînement avant leur retour au jeu. En saison régulière, les équipes NBA n'ont pas le temps de faire des séances de travail classiques tant elles voyagent et passent d'un match à l'autre.

C'est simplement l'effet d'annonce des Warriors qui a pu faire sourire, avec un communiqué généralement réservé aux joueurs plutôt méconnus qui font parfois l'aller-retour entre la NBA et la G-League. Sur Twitter, on a ainsi eu droit à quelques messages assez amusants.

G League standout Steph Curry pic.twitter.com/Gh8zDLn2mn — Scott Cacciola (@ScottCacciola) March 2, 2020

hope he gets a shot with the big league club! — Mike Daniello (@mkdaniello25) March 2, 2020

I can't see his game translating to the NBA — Sean Farragher (@seanfarragher) March 2, 2020

He relies too much on his outside shot. He can't play in this league. — flash 🃏 (@fIash2x) March 2, 2020