Quand Stephen Curry s’inspirait de… Mike Piétrus

Il avait beau avoir confiance en lui, Stephen Curry ne s’imaginait sans doute pas en superstar de la ligue quand il fréquentait encore la faculté de Davidson, pas forcément réputé à l’échelle NCAA. D’ailleurs, personne ne croyait réellement qu’il deviendrait un jour aussi fort malgré ses cartons à l’université. Le meneur était considéré trop frêle par une partie des scouts qui refusait de penser que son jeu pourrait s’adapter à la grande ligue.

Le fils de Dell Curry, lui, espérait surtout faire carrière. Et il avait repéré une astuce pour rester longtemps parmi les professionnels de la ligue : s’inspirer de… Mike Piétrus.

i'm going to practice that michael petrius corner 3 right now...money maker in the league

— Stephen Curry (@StephenCurry30) May 27, 2009