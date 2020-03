Absent depuis plus de quatre mois, Stephen Curry est complètement remis de sa blessure à la main et il va reprendre la compétition ce soir.

Il était temps. Pour les supporters des Golden State Warriors, pour la jeune équipe en perdition de la Bay mais aussi surtout pour le joueur lui-même. Mis sur la touche depuis sa fracture de la main le 30 octobre dernier, Stephen Curry n'a pas masqué son enthousiasme en annonçant sur Twitter son grand retour à la compétition, prévu pour ce soir.

Le double-MVP était censé revenir dimanche dernier. Contre les Washington Wizards. Mais Steve Kerr et le staff médical ont finalement décidé qu'il manquait de rythme. Il a alors participé à un entraînement supplémentaire avec du 5 contre 5 au programme en... G-League. Stephen Curry a maintenant le feu vert. Il sera donc sur le terrain à l'occasion du duel avec les Toronto Raptors ce soir.

L'occasion de retrouver des sensations et de créer des premiers automatismes avec le jeune Andrew Wiggins. Les Warriors ont déniché l'ailier lors de la deadline en février dernier. Il est perçu comme la nouvelle troisième option de l'équipe derrière le meneur All-Star et Klay Thompson (out pour la saison).

Stephen Curry s'était blessé à la suite d'un contact avec Aron Baynes. Il a été opéré deux fois, le 1er novembre puis le 1er décembre. Sa franchise a évidemment pris toutes les précautions nécessaires avec sa superstar de 32 ans. Surtout qu'avec les mauvais résultats accumulés - les Dubs sont derniers en NBA avec 14 victoires - il n'y avait aucune urgence à le faire revenir.