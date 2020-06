La promesse de Stephen Jackson à la fille de George Floyd

Parmi les nombreuses personnalités NBA qui réagissent et s’investissent dans la communauté suite à la mort de George Floyd, Stephen Jackson est certainement la plus active. Et pour cause, l’ancien champion a grandi au côté de l’homme mort étouffé par la police à Minneapolis la semaine dernière. Depuis, il s’exprime dans les médias pour réclamer la justice, pour lutter contre la discrimination et pour raconter sa colère et sa peine. Meurtri, « Jax » refuse de laisser tomber la famille abandonnée par la mort de Floyd, dont une petite fille, Gianna.

« Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme, il ne l’accompagnera pas au pied de l’autel le jour de son mariage. Si elle a un problème et qu’elle a besoin de son père, il ne sera pas là », évoque Stephen Jackson, avant de faire une promesse : « Je serai là. Je serai là à son mariage. Je serai là pour elle. Je serai là pour essuyer ses larmes. Floyd n’est plus là mais je suis là pour elle, je suis là pour la justice et nous allons obtenir justice pour mon frère. »

Des paroles qui montrent la détermination, la triste mais aussi la classe et l’engagement de Stephen Jackson auprès de la famille de George Floyd. Il ne lâchera pas. Jusqu’à ce que justice soit faite.

Via Clutch Points