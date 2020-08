Il s'agit d'un débat qui a souvent eu lieu : Michael Jordan aurait-il dominé dans la NBA moderne ? Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, His Airness semble, sur le papier, avoir les qualités pour briller à toutes les époques. Pour son ancien partenaire aux Chicago Bulls, Steve Kerr, il s'agit en tout cas d'une évidence. D'ailleurs, selon l'entraîneur des Golden State Warriors, les Bulls version MJ avaient les caractéristiques pour s'adapter à la Ligue en 2020.

"Quand je regarde l'équipe des Bulls à l'époque, elle était en réalité capable de jouer selon les critères d'aujourd'hui. Même avec l'augmentation du nombre de tirs à trois points, je crois que cette équipe en était capable.

Quand on parle de polyvalence, notamment sur le plan défensif, je pense qu'il y avait les armes pour. Si tu mets sur le parquet Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc et Dennis Rodman. C'est une défense de 2020. Ces 5 mecs pouvaient défendre à tous les postes.

Et offensivement, personne ne pouvait défendre sur Michael Jordan à l'époque. Alors maintenant... On peut seulement imaginer, mais avec les espaces et les règles", a analysé Steve Kerr pour le podcast de Bill Simmons.