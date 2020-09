Steve Nash a essayé de reformer un duo légendaire à Brooklyn

Quelle surprise ! Steve Nash est le nouveau coach des Brooklyn Nets. Un pari pris par la franchise new-yorkaise et un sacré défi pour l’ancien MVP qui va désormais devoir gérer Kyrie Irving et Kevin Durant. Dès sa première année sur un banc NBA. Un challenge particulièrement corsé que le Canadien a voulu partager avec un ami et ex-coéquipier. En effet, Marc Stein du New York Times rapporte que Nash a sondé Dirk Nowitzki sur la possibilité de rejoindre son staff. Il voulait faire de l’Allemand un assistant.

New Nets coach Steve Nash sounded out his longtime former teammate and close friend Dirk Nowitzki to gauge his interest in coming to Brooklyn as an assistant coach, @NYTSports has learned, but Nowitzki is not looking to return to the game full-time so early in his retirement

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 3, 2020