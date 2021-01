Talen Horton-Tucker, plusieurs franchises prêtes à embêter les Lakers ?

Brillant lors de la préparation, Talen Horton-Tucker a réussi à intégrer la rotation des Los Angeles Lakers. Particulièrement limité dans son temps de jeu l'an dernier, le jeune homme dispose d'un vrai rôle sur cet exercice dans le turnover de Frank Vogel.

Depuis plusieurs mois, il faut dire que les Lakers n'hésitent pas à publiquement souligner les qualités du garçon de 20 ans. La franchise californienne compte sur lui et souhaite lui offrir une place dans le projet sur le long terme.

Mais pour cela, les Angelenos risquent de devoir sortir le chéquier. En effet, l'été prochain, Horton-Tucker va tester le marché en tant qu'agent libre protégé. Et selon les informations du journaliste de Heavy Sean Deveney, l'arrière intéresse déjà les New York Knicks, les Cleveland Cavaliers et les Dallas Mavericks en vue de sa Free Agency.

Pour les Lakers, il peut s'agir d'un véritable problème. Car sur ce dossier, les dirigeants californiens n'avaient pas forcément prévu de se ruiner. Mais certaines équipes ont visiblement l'intention de parier sur le potentiel de Talen Horton-Tucker.

Cependant, les champions NBA en titre auraient vraiment l'envie de le conserver. Autant dire que ses performances seront surveillées avec attention tout au long de la saison pour trancher le moment venu...