Talen Horton-Tucker, la fraîcheur dont les Lakers ont besoin

Talen Horton-Tucker, alias "THT" a une carte à jouer cette saison avec les Los Angeles Lakers. Le deuxième plus jeune joueur à avoir remporté le titre NBA à 19 ans et 322 jours n'a pas énormément eu l'occasion de briller lors de son année rookie. On l'avait quand même entraperçu dans la bulle, avec même une titularisation lors du dernier match de saison régulière. On sentait, quand même, que le garçon avait ce qu'il faut en magasin pour prétendre à plus en NBA. Ce qu'il a montré la nuit dernière donne quand même sacrément envie que Frank Vogel lui donne davantage que 8 petits matche.

Dimanche, contre les Los Angeles Clippers, et à moins de 10 jours de la reprise, l'ancien arrière d'Illinois a méchamment tapé à la porte de la rotation californienne. Pour faire simple, aucun autre joueur engagé cette nuit sur un parquet n'a fait un match plus complet et gourmand que Talen Horton-Tucker.

Titulaire en l'absence de la majorité des cadres de L.A., "THT" a été tellement bon que Vogel ne l'a quasiment pas laissé sortir. En 41 minutes, le numéro 5 des Lakers a compilé 33 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, le tout à 11/17 et notamment à 4/5 à 3 points, mais aussi un violent +36 de différentiel.

Evidemment, ce n'était que de la pré-saison et, même si les Clippers ont démarré avec ce qui sera à peu près leur cinq pour la saison, il n'y avait pas l'intensité d'un match officiel. Mais ce n'est pas de la faute de Talen Horton-Tucker si tout le monde n'a pas joué avec la même agressivité, ni la même détermination que lui.

Cette prestation, qui a fait décoller LeBron James de son siège plusieurs fois avec des "Stop it !" d'incrédulité, est un excellent signe pour les Lakers en termes de profondeur de banc. Dans la rotation arrière, Frank Vogel sait qu'au moindre pépin pour l'un de ses shooting guards de métier, ou s'il a simplement envie de redistribuer les cartes en cours de saison, le sophomore a les dents qui rayent le parquet.

Une équipe qui vient de remporter le titre a toujours besoin d'un peu de fraîcheur et de nouveauté pour réussir le back to back. Talen Horton-Tucker peut justement être l'un de ces petits ajustements qui mettront les Lakers sur de bons rails.

